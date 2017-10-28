В Киеве на Подоле сошел с рельсов трамвай (фото)
14:16, 28 октября 2017Происшествия
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Инцидент случился на пересечении улиц Кирилловская и Еленовская.
Трамвай сошел с рельсов / фото tsn.ua
В Подольском районе Киева трамвай по маршруту №19 съехал с рельсов и остановился посреди дороги. Об этом сообщает ТСН.ua.
Инцидент случился на пересечении улиц Кирилловская и Еленовская. Направлялся общественный транспорт в сторону Контрактовой площади.
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Трамвай частично перекрыл проезжую часть, но пробок пока нет.
Трамвай частично перекрыл проезжую часть / фото tsn.ua
Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве с рельс сошел скоростной трамвай
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