В Киеве на Подоле сошел с рельсов трамвай (фото)

В Подольском районе Киева трамвай по маршруту №19 съехал с рельсов и остановился посреди дороги. Об этом сообщает ТСН.ua.

Инцидент случился на пересечении улиц Кирилловская и Еленовская. Направлялся общественный транспорт в сторону Контрактовой площади.

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Трамвай частично перекрыл проезжую часть, но пробок пока нет.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве с рельс сошел скоростной трамвай