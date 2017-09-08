В Киеве с рельс сошел скоростной трамвай (фото)

В Киеве с рельс сошел скоростной трамвай. Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный».

Сообщается, что второй вагон трамвая сошел с рельсов на улице Жилянской. В связи с происшествием движение транспорта на этом участке остановлено.

Как сообщал УНИАН ранее, на Лесной трассе в районе остановки «Спецдиспансер» неизвестные принудительно остановили трамвай №5953, который ехал по маршруту №12. Об этом сообщила пресс-служба «Киевпасстранса».

Лица в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах противоправных действий, на что неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон. Расследованием занимается столичная полиция. Трамвай нуждается в восстановлении и его сняли с эксплуатации.