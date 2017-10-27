Офицер полиции ранен ножом при задержании грабителей в Кропивницком (фото)

В Кропивницком четверо злоумышленников на улице пытались отобрать деньги у прохожих. На помощь пришли патрульные, пишет на своей странице в Facebook начальник департамента патрульной службы МВД Евгений Жуков.

По его словам, вечером 26 октября друг замкомбата управления патрульной полиции Кропивницкого увидел четырех человек, которые, угрожая ножом, пытались забрать деньги у прохожих.

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Затем он позвонил Денису, а тот сразу вызвал экипаж и вышел на улицу, так как это все происходило рядом с его домом.

"Итог: двое воров задержаны, двое бежали, граждане в безопасности, Денис на операционном столе с ножевым ранением в спину. Его жизни ничего не угрожает, почка не задета", - говорится в сообщении Жукова.

Ранее полиция сообщала, что 25 октября в центре Запорожья неизвестные ранили ножом мужчину и сожгли его автомобиль Toyota Land Cruiser.