В центре Запорожья неизвестные ранили ножом мужчину и сожгли его внедорожник

В центре Запорожья неизвестные ранили ножом мужчину и сожгли его автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 24 октября в центре Запорожья, на ул. Победы.

По данным полиции, когда мужчина вышел из машины, к нему подошли неизвестные, брызнули в лицо из газового баллончика, а потом ранили ножом в грудь и руку. После этого, нападавшие подожгли машину потерпевшего и скрылись. Раненый мужчина находится в больнице.

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В полиции в данный момент не разглашают дополнительных подробностей нападения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту нанесения телесных повреждений открыто уголовное производство. Подозреваемые в нападении пока не задержаны.

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