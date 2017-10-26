"Владимирович, земля!": нардеп рассказал о моменте спасения Мосийчука во время покушения

Нардеп Андрей Лозовой рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва во время покушения на "радикала" Игоря Мосийчука. Он разговаривал с женой депутата, у него многочисленные осколочные ранения, но операция прошла успешно, пишет Лозовой на своей странице в Facebook.

"Игорь помнит только крик Русика: "Владимирович, земля!" - затем Руслан со всей дури толкнул его на землю. Это спасло Мосийчуку жизнь, больше он ничего не помнит, кроме света от взрыва и осенних листьев, которые разлетелось", - говорится в его сообщении.

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По словам нардепа, у Виталия Балы - серьезные повреждения почек и печени. Мирослава Барчук осталась невредимой. Подозрение врачей об инфаркте не оправдалась.

"В отношении погибшего Руслана Кушнира - Игорь с женой решили взять на содержание его дочь и помогать ей как родной", - рассказал Лозовой.

"Еще один погибший - случайный прохожий Михаил Моршель (36 лет)", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал покушение на Мосийчука терактом, который "могли совершить российские спецслужбы".

Напомним, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро, еще двое – охранник нардепа и прохожий - погибли. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела множество осколков.