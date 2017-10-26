Вторым погибшим при покушении на Мосийчука оказался полицейский

Вторым погибшим в результате взрыва во время покушения на нардепа Игоря Мосийчука в Киеве оказался капитан полиции Михаил Мормель. Об этом сообщил нардеп Олег Ляшко на странице в Facebook.

"Мне сообщили, что от тяжелых ранений, полученных в результате теракта, умерли двое полицейских Руслан Кушнир - охранник Игоря Мосийчука, и 36-летний Михаил Мормель, капитан полиции, жил в соседнем подъезде", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, охранник нардепа погиб. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева. По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис".

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.