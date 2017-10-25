Геращенко перечислил пострадавших и назвал одну из версий покушения на Мосийчука

По предварительной информации в момент выхода из помещения телеканала «Эспрессо» нардепа Игоря Мосийчука был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп член коллегии МВД Антон Геращенко.

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.

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«Одна из версий следствия в числе прочих – действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста. Ранее такая же участь постигла журналиста Павла Шеремета, сотрудника ГРУ - Максима Шаповала, Полковника контрразведки Юрия Возного, подполковника Александра Хараберюша. Такая же участь в январе этого года была уготована и мне», – добавил Геращенко.

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Позже сам Мосийчук заявил 112, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 октября, поздно вечером возле редакции телеканала «Эспрессо» вследствие взрыва пострадал нардеп Игорь Мосийчук, его охранник, политолог Виталий Бала и еще один человек, который впоследствии погиб по дороге в больницу.