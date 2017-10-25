Резонансное убийство на Житомирщине: в деле об избиении до смерти 17-летней девушки 5 подозреваемых

В Житомирской области в деле об избиении до смерти 17-летней жительницы Малина пока фигурируют пять подозреваемых, на сегодняшний день всем им вручено подозрение в преступлении. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Житомире сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По его словам, «на сегодняшний день установлены пять участников происшествия, все они местные жители - двое мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 22 лет».

Печененко добавил, что всем пяти лицам уже объявлено о подозрении.

Так, 21-летняя малинчанка уведомлена о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений и оставлении избитой девушки в опасности. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще трем другим участника инкриминируют оставление девушки в опасности.

«Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для 20-летнего парня и девушки, а для еще одной 20-летней малинчанки - в виде домашнего ареста», - отметил Печененко.

Читайте такжеВ Святошинском суде спецназовцы избили журналиста (видео)

Домашний арест также грозит и еще одному 22-летнему участнику преступления за неоказание помощи девушке, которая находилась в состоянии, опасном для жизни.

На брифинге правоохранители ответили на вопросы журналистов и уточнили, что семья, в которой воспитывалась девушка, является неблагополучной, родители злоупотребляют спиртным и неоднократно привлекались к ответственности за административные правонарушения. Сейчас выясняется, будут ли они наказаны за то, что допустили развитие трагических событий.

Также информация о том, действительно ли умершая малинчанка украла 500 гривен, в чем ее обвинили злоумышленники, сейчас проверяется.

Как сообщал УНИАН, вчера в Житомирской области в больнице умерла 17-летняя жительница города Малин, которую якобы из-за долга в 500 грн с особой жестокостью избили знакомые и оставили умирать на улице.

После смерти девушки уголовное производство в отношении виновников трагедии переквалифицировали на ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Девушка попала в реанимацию больницы 18 октября. Полицейские установили, что в ночь на 18 октября после совместного употребления алкоголя девушку избили и оставили на улице знакомые якобы из-за долга.

На момент госпитализации у девушки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга и общее переохлаждение тела. Врачи провели хирургическое вмешательство, однако спасти жизнь 17-летней девушки не удалось.

Участникам конфликта было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. В отношении одного лица была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.