В Запорожье трое бандитов в масках похитили человека

В Запорожье ночью 24 октября трое нападавших в масках похитили 45-летнего мужчину. Злоумышленники затолкали его в багажник автомобиля и пытались вывезти в неизвестном направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

Правоохранителям удалось вызволить мужчину по "горячим следам".

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"Эти "наши вундеркинды" не дожидаясь результатов работы заслонов, выставленных нами, сами вычислили злоумышленников и не дожидаясь подмоги коллег, в шестером обезвредили группу из 12 человек и освободили похищенного", - написал Золотоноша.

Как сообщал УНИАН, 20 октября, в Оболонском районе Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь. Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. Полицейские задержали женщину и вернули ребенка.