В Запорожье посреди дня из автомата обстреляли внедорожник (фото)
13:58, 17 октября 2017Происшествия
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Неизвестные расстреляли заднюю часть кузова и стекло.
Авто принадлежит местному жителю / zbroya.info
В Запорожье неизвестные среди дня обстреляли из автомата внедорожник "SUBARU Forester". Об этом сообщает местное издание «061.ua».
061.ua
Отмечается, что припаркованное авто обстреляли на улице Нижнеднепровськой. Внедорожник принадлежит 49-летнему местному жителю.
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Неизвестные расстреляли заднюю часть кузова и стекло. На данный момент на месте происшествия работают следователи.
Сейчас правоохранители устанавливают тип оружия, из которого велась стрельба, ее мотивы и личность стрелка.
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