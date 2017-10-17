В Запорожье посреди дня из автомата обстреляли внедорожник (фото)

В Запорожье неизвестные среди дня обстреляли из автомата внедорожник "SUBARU Forester". Об этом сообщает местное издание «061.ua».

Отмечается, что припаркованное авто обстреляли на улице Нижнеднепровськой. Внедорожник принадлежит 49-летнему местному жителю.

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Неизвестные расстреляли заднюю часть кузова и стекло. На данный момент на месте происшествия работают следователи.

Сейчас правоохранители устанавливают тип оружия, из которого велась стрельба, ее мотивы и личность стрелка.