В Чернигове разыскивают мужчину, который возле остановки троллейбусов взлетел на вертолете (видео)

В Чернигове расследуют факт незаконного приземления частного вертолета вблизи конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Масаны. Об этом сообщили в прокуратуре Чернигова.

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Согласно сообщению, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта.

Установлено, что 21 октября частный вертолет приземлился на поле возле конечной остановки троллейбусов в одном из районов города, забрал пассажира и улетел в неизвестном направлении.

По данному факту 23 октября начато уголовное производство по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до трех лет. Процессуальное руководство обеспечивается Черниговской местной прокуратурой.

Как уточнили в полиции Чернигова, полицию после приземления вертолета вблизи остановки общественного транспорта вызвал местный житель, но к моменту прибытия патрульных вертолет уже улетел. Зато в социальных сетях местные жители выложили фото и видео его приземления в микрорайоне.

Как сообщал УНИАН, в марте в Чернигове вертолет приземлился в центре города, чтобы забрать генерала.