"Служебный транспорт": в Чернигове вертолет приземлился в центре города, чтобы забрать генерала (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, это событие вызвало волну осуждения пользователей соцсетей.

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По информации местного общественного активиста Алексея Француза, вертолет забрал командующего Военно-воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова, который принимал участие в торжествах по случаю 85-й годовщины создания Государственного научно-испытательного центра ВСУ, проходивших в областном музыкально-драматическом театре.

Активист в заметке отметил, что расход топлива для Ми-8 - 0,72 т/час. "Я так понимаю, что на фронте наши армейцы 100% обеспечены всем необходимым, если руководство позволяет себе передвигаться таким видом "служебного транспорта", - написал Француз. Кроме того, он сослался на информацию пресс-службы командования ВВС ВСУ, где заявили об испытательном полете военного вертолета.

В региональном медиа-центре ВСУ черниговским журналистам сообщили, что вертолет совершал плановый полет. Утром главнокомандующий ВВС приземлился на аэродроме в Певцах (бывший военный аэродром вблизи Чернигова), ведь изучаются перспективы возобновления деятельности этого аэродрома. Затем командующий принимал участие в торжествах. Для приземления вертолета на центральной площади города были приняты необходимые меры безопасности, в частности, движение транспорта по Красной площади временно приостановлено.

"По своему рангу у командующего вертолет МИ-8 – это служебный транспорт", - прокомментировали в медиа-центре.