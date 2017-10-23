В Киеве произошла серьезная авария с участием двух грузовиков и автобуса (фото)

В Киеве произошла серьезная авария с участием двух грузовиков и автобуса. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Около 9:00, перед мостом на Жулянах (со стороны Борщаговки), произошла серьезная авария с участием двух грузовиков и маршрутного автобуса. По предварительной информации, авария началась с того, что водитель маршрутного автобуса въехал в грузовик TATA. Потом, в автобус въехал грузовик, водитель которого пытался избежать удара, а потому - съехал с дороги, где перевернулся на бок и остановился лишь в отбойнике", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что водитель грузовика ТАТА с места аварии скрылся. Избежать пострадавших не удалось. Также, водителя маршрутки зажало в салоне.

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