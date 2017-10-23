В пригороде Киева на крышу частного дома упало колесо от вертолета
На дом упало колесо для транспортировки вертолетов по земле.
В селе Софиевская Борщаговка Киевской области на крыльцо частного дома упала конструкция от вертолета, который пролетал над зданием. Об этом сообщает ТСН.Ранок.
Сначала конструкция упала на крышу одного из домов, а затем срикошетила и отлетела на соседний двор, где перед этим играли дети.
Читайте такжеНа Винничине во время полевых работ агроном погиб, попав под винт вертолета
По словам местных жителей, самолеты и вертолеты для них - не редкость. В нескольких километрах расположен аэродром "Чайка", также жители сетуют на "засекреченные склады" рядом. Охрана этих складов уверяет, что на территории вертолетов нет.
Отмечается, что ТСН обратилась к экспертам за разъяснениями. На дом упало колесо для транспортировки вертолетов по земле. Вероятнее всего пилот, забыл его отцепить.