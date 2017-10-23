В пригороде Киева на крышу частного дома упало колесо от вертолета

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области на крыльцо частного дома упала конструкция от вертолета, который пролетал над зданием. Об этом сообщает ТСН.Ранок.

Сначала конструкция упала на крышу одного из домов, а затем срикошетила и отлетела на соседний двор, где перед этим играли дети.

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По словам местных жителей, самолеты и вертолеты для них - не редкость. В нескольких километрах расположен аэродром "Чайка", также жители сетуют на "засекреченные склады" рядом. Охрана этих складов уверяет, что на территории вертолетов нет.

Отмечается, что ТСН обратилась к экспертам за разъяснениями. На дом упало колесо для транспортировки вертолетов по земле. Вероятнее всего пилот, забыл его отцепить.