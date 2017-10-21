В Киеве неизвестные камнем разбили стекло автобуса, пострадала девушка

В Киеве на улице Набережно-Рыбальской в направлении Московского моста неизвестные бросили камень в пассажирский автобус, разбив стекло. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Два неизвестных мужчины кинули камень в окно 114 автобуса. Пострадала девушка, с многочисленными травмами госпитализирована", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия работала патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

Напомним, 17 августа в Киеве на Лесной трассе в районе остановки «Спецдиспансер» неизвестные принудительно остановили трамвай №5953, который ехал по маршруту №12. Люди в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах противоправных действий, на что неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон.