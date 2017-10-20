Шутки ради: в Одесской области погиб мужчина, которого подожгла знакомая

В Измаильском районе Одесской области в результате пожара погиб мужчина, которого его знакомая подожгла ради шутки.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, установлено, что жительница села Старая Некрасовка пришла к своему соседу, но хозяин дома спал. Разбудить спящего у женщины не получилось.

«Тогда 23-летняя злоумышленница решила подшутить над своим знакомым, пришла к себе домой, взяла горюче-смазочных смесь и, вернувшись к соседу, облила ею в области ног одеяло, которым он был укрыт», - рассказали в главке.

Читайте такжеПоджог дома нардепа: Береза рассказал, что не избивал душевнобольного с гранатой

Увидев, что вспыхнуло пламя, женщина скрылась с места происшествия. По приезду медработников пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Он успел сказать, что претензий к своей соседке не имеет, но через сутки от полученных ожогов скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Вчера молодой женщине сообщено о подозрении и ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.