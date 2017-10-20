Виновница резонансного ДТП в Харькове Зайцева: "мне очень жаль, что пострадали люди"

Подозреваемая в совершении ДТП в Харькове Елена Зайцева сказала, что ей очень жаль, что в результате ДТП пострадали люди. Об этом она заявила в ходе заседания 20 октября, передает "112 Украина".

"Мне очень жаль, что произошла данная ситуация, что пострадали люди. Это единственное, что меня действительно сейчас беспокоит. Я надеюсь, что семьи все-таки разрешат, чтобы мои родители смогли оказать им помощь, потому что это самое худшее, что могло произойти. Все мои мысли только об этом", - сказала Зайцева.

Читайте такжеКамера "поймала" момент ДТП в Харькове с нового ракурса: два человека чудом спаслись (видео 18+)

Вместе с тем, она отказалась давать пояснения по поводу случившегося.

"Я отказываюсь давать пояснения по поводу этого. Всю информацию даст мой защитник. Мою позицию полностью будет передавать защитник", - добавила подозреваемая.

Она отметила, что подозрение не признает и считает необоснованным.

Вместе с тем, адвокат подозреваемой Юлия Козырь заявила, что Елена Зайцева плохо себя чувствует - в том числе из-за полученных в результате ДТП травм.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители авто остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 6 госпитализированы.