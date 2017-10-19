Трагический рекорд: Украина стала лидером в Европе по числу смертельных ДТП (видео)

За 2016 год на дорогах погибли четыре тысячи украинцев, более тридцати тысяч получили травмы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Наиболее частые причины ДТП: превышение скорости, нарушение правил движения и нетрезвые водители. Резонансные аварии на украинских дорогах происходят едва ли не ежемесячно, но виновники часто остаются безнаказанными.

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Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и врезался в пешеходов.

Пятеро из них погибли, еще шестеро получили травмы. 20-летнюю девушку, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасностидорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.