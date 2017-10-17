В канаве возле трассы на Львовщине нашли тело пропавшей 21-летней девушки
03:15, 17 октября 2017Происшествия
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Девушка пропала 14 октября, ее нашли на автодороге Киев-Чоп вблизи Сколе.
Тело девушки нашли возле трассы / фото varta1.com.ua
В понедельник, 16 октября, в сточной канаве на трассе Киев-Чоп нашли тело 21-летней девушки.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, пишет ZAXID.NET.
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«Сегодня в 17:30 в сточной канаве на автодороге Киев-Чоп вблизи Сколе было обнаружено тело 21-летней жительницы Сколевского района, которая пропала 14 октября. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства смерти», – сказала она.
По неподтвержденной информации, погибшая - жительница пгт Верхнее Синевидное, замужем и имеет ребенка.
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