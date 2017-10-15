В одном из районов Киева произошло второе изнасилование за два дня (видео)

В столице на улице Косенко в Подольском районе изнасиловали женщину. Это уже второе изнасилование за два дня в этом районе, пишет на своей странице в Facebook "Киев оперативный".

Об инциденте в полицию сообщил проходивший мимо мужчина. Как выяснилось, женщина шла с посиделок в лесу домой.

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"Вдруг ей бутылкой по голове ударил неизвестный мужчина. Затем повалил на землю и изнасиловал. После - забрал сумку, где был мобильный телефон и документы. Имеющихся примет женщина не сообщила, потому что нападал мужчина со спины", - говорится в сообщении.

Врачи подтвердили факт изнасилования, а также отметили, что женщина имеет многочисленные ушибы и мелкие раны. Ее забрали для дальнейшего обследования в больницу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 октября в столице на улице Северо-Сырецкой в парке изнасиловали девушку.