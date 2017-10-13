В Киеве в парке изнасиловали девушку (видео)

В столице на улице Северо-Сырецкой изнасиловали девушку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный".

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Со слов пострадавшей, около 23:30 она направлялась в больницу на ул. Северо-Сырецкой через парк.

"На нее сзади напал мужчина, ударил и изнасиловал. После забрал у нее два золотых кольца и скрылся в сторону ул. Белицкой", - говорится в сообщении.

На место через считанные минуты прибыли несколько нарядов патрульной полиции и полиции охраны. Ведутся поиски преступника.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области задержали 39-летнего жителя Киево-Святошинского района, который совершил 5 изнасилований.