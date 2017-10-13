В ночном клубе Кривого Рога девушка устроила поножовщину

В одном из ночных клубов Кривого Рога девушка напала с ножом на юношу. По словам очевидцев, криворожанка поранила троих людей. Об этом сообщает "Первый криворожский".

Информацию, об одном пострадавшем подтверждают сотрудники КВП.

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«До приезда полиции дебоширку закрыли в мужской уборной», - сообщает свидетель поножовщины.

Ранее в Одессе посетитель кафе устроил резню.