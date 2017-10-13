В ночном клубе Кривого Рога девушка устроила поножовщину
20:59, 13 октября 2017Происшествия
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По словам очевидцев, криворожанка ранила три человека.
Девушка напала с ножом на юношу / фото www.depo.ua
В одном из ночных клубов Кривого Рога девушка напала с ножом на юношу. По словам очевидцев, криворожанка поранила троих людей. Об этом сообщает "Первый криворожский".
Информацию, об одном пострадавшем подтверждают сотрудники КВП.
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«До приезда полиции дебоширку закрыли в мужской уборной», - сообщает свидетель поножовщины.
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