Экс-боец "Торнадо", расстрелявший двух патрульных в Днепре, отказывается признавать вину

Александр Пугачев, подозреваемый в убийстве двух патрульных в Днепре, сегодня после судебного заседания заявил, что "понятия не имеет" о ситуации, произошедшей на автовокзале. Об этом сообщает "112 Украина".

Бывший боец батальона "Торнадо" отказывается сотрудничать с правоохранителями, но похвастал своими фронтовыми достижениями перед журналистами.

"Он даже показывал свои пулевые ранения на груди. Он заявил, что его родным угрожали. На вопрос, был ли он в тот день на автовокзале и признает ли себя виновным в убийстве двух патрульных, сказал, что понятия не имеет, что это за ситуация. Сказал, что когда на человека нападают, он защищается, а также намекнул на то, что на него, вероятно, готовилось какое-то покушение высокопоставленными чиновниками, о которых он мог сболтнуть лишнего, поэтому сейчас его держат под стражей. Сторона защиты подала несколько ходатайств к судьям о повторных вызовах в суд судебно-психиатрических экспертов, а также понятых и следователей. Частично они были удовлетворены", - сказано в сообщении.

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Александр Пугачев, как и ранее, не считает себя виновным в убийстве патрульных Артема Кутушева и Ольги Макаренко, которые погибли в 2016 году при исполнении служебных обязанностей. Как известно, 25 сентября патрульные догнали нарушителя правил дорожного движения. Во время проверки документов тот открыл огонь. Артем Кутушев погиб на месте, его напарница умерла в больнице.