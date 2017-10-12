Смертельное ДТП под Киевом: виновником может быть отец прокурора Печерского района
Потерпевшая сторона утверждает, что водителем авто, которое выехало на встречную полосу, является отец прокурора Печерского района Киева.
Возле Киевского моря внедорожник выскочил на встречную полосу и столкнулся с минивэном, водитель которого погиб на месте. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Погибшему было 52 года, водитель второй машины - в больнице. По предварительным данным, его зовут Андрей Авдеенко. Сам он себя называет то адмиралом ВМС, то академиком, а иногда - прорицателем Хортицкого полка.
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Свидетели аварии говорят - Авдеенко после ДТП вел себя крайне эмоционально, сперва отказывался от экспресс-теста на алкоголь, но потом таки согласился. Результатов еще не обнародовали.
Потерпевшая сторона утверждает: сын Авдеенко - руководитель прокуратуры Печерского района Киева, и боятся, что делу не дадут хода. Авдеенко сейчас в больнице, ему сделали операцию, его жена от комментариев отказалась.
Мужчина, который был пассажиром в минивэне, чей водитель погиб, утверждает: избежать столкновения было невозможно.
«Мы ехали по дамбе, навстречу вылетела машина, прямо на встречную полосу. Мы даем вправо, правее некуда, там же Днепр, и он в нас въехал. Это доли секунды, я не знаю, с какой скоростью он ехал, но это просто ужас», - рассказал пострадавший Анатолий Слабоуз.