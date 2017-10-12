Смертельное ДТП под Киевом: виновником может быть отец прокурора Печерского района

Возле Киевского моря внедорожник выскочил на встречную полосу и столкнулся с минивэном, водитель которого погиб на месте. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Погибшему было 52 года, водитель второй машины - в больнице. По предварительным данным, его зовут Андрей Авдеенко. Сам он себя называет то адмиралом ВМС, то академиком, а иногда - прорицателем Хортицкого полка.

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Свидетели аварии говорят - Авдеенко после ДТП вел себя крайне эмоционально, сперва отказывался от экспресс-теста на алкоголь, но потом таки согласился. Результатов еще не обнародовали.

Потерпевшая сторона утверждает: сын Авдеенко - руководитель прокуратуры Печерского района Киева, и боятся, что делу не дадут хода. Авдеенко сейчас в больнице, ему сделали операцию, его жена от комментариев отказалась.

Мужчина, который был пассажиром в минивэне, чей водитель погиб, утверждает: избежать столкновения было невозможно.

«Мы ехали по дамбе, навстречу вылетела машина, прямо на встречную полосу. Мы даем вправо, правее некуда, там же Днепр, и он в нас въехал. Это доли секунды, я не знаю, с какой скоростью он ехал, но это просто ужас», - рассказал пострадавший Анатолий Слабоуз.