В Киеве мошенники с поддельными паспортами вынесли из банковских ячеек около $350 тысяч и 1 кг золота

Полиция разыскивает воров, похитивших из банковских ячеек около 350 тысяч долларов и 1 килограмм золота. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В начале октября 2017 года в столичную полицию поступило сообщение об исчезновении вещей и денег из кассы одного из банков в Подольском районе столицы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Пострадавший - 54-летний предприниматель - рассказал правоохранителям, что некоторое время арендует ящик в депозитарии банковского отделения, где хранит 42000 долларов США, 5000 евро и килограмм золота в маленьких слитках. За неделю до событий ценности были на месте, а ныне мужчина обнаружил их отсутствие», - заявляют в полиции.

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Также сказано, что в полицию обратился другой клиент - 42-летний житель Киева - с аналогичным сообщением. Из его ячейкии исчезли 25000 долларов США, 40000 евро, 360 фунтов стерлингов.

Впоследствии в милицию поступило еще одно сообщение о краже в финансовом учреждении: из депозитной ячейки жителя Киевской области тоже исчезли деньги.

Следственно-оперативные группы провели осмотр мест происшествий, опросили работников банка, пересмотрели записи с камеры видеонаблюдения.

Полицейские установили, что к этим преступлениям причастны трое мужчин, которые арендовали банковские ячейки на фальшивые паспорта с вклеенными в документы личными фотографиями.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье у предпринимателя отобрали 600 тысяч гривень. Из автомобиля потерпевшего забрали деньги в сумме около 600 тыс. грн и его травматический пистолет, через некоторое время его высадили в лесополосе.