На Закарпатье у предпринимателя отобрали 600 тысяч гривень
Из автомобиля потерпевшего забрали деньги в сумме около 600 тыс. грн и его травматический пистолет, через некоторое время его высадили в лесополосе.
На Закарпатье неизвестные похитили предпринимателя, отобрали у него 600 тыс. грн и высадили в лесополосе.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Отмечается, что вчера в городе Хуст вооруженные мужчины в масках напали на 44-летнего местного предпринимателя. По словам пострадавшего, на него напали 4-5 неизвестных в черной одежде, масках, которые были вооружены.
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«Вытащили потерпевшего из его автомобиля марки KIA Sorento и втолкнули в свой автомобиль Аudi серого цвета. Из автомобиля потерпевшего забрали деньги в сумме около 600 тыс. грн и его травматический пистолет. Через некоторое время потерпевшего высадили в лесополосе в Иршавском районе, где его нашли работники полиции», - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение) и ч. 2 ст. 146 (похищение человека), нападавших ищут.