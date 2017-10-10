Машина всмятку: в Харькове водитель столкнулся с двумя авто и погиб (фото)

09:58, 10 октября 2017
Происшествия
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Спуск по скользкой дороге завершился страшной аварией и смертью человека.

ДТП в Харькове / Фото из соцсетей

В ночь на 10 октября в Харькове на улице Академика Павлова случилось ДТП. Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Харькова, около 22:00 столкнулись Chevrolet и Volkswagen. В результате аварии погиб водитель  Chevrolet, передает Город Х.

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ДТП в Харькове / Фото из соцсетей

По словам очевидцев происшествия, в аварии участвовало 3 автомобиля. За рулем Chevrolet был молодой мужчина, на вид - до 30 лет.

ДТП в Харькове / Фото из соцсетей

"Парень двигался со стороны Французского бульвара к рынку «Барабашово», на спуске к рынку течет вода, дорога скользкая. Не справился с управлением, вылетел на встречку, врезался в Ниссан и бус. Машина всмятку, перевернулась", - рассказал один из свидетелей ДТП.

ДТП в Харькове / Фото из соцсетей

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Киеве автомобиль слетел с моста. В результате инцидента был госпитализирован ребенок.

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Теги: #ДТП#ДТП в Харькове