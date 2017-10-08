В Киеве автомобиль слетел с моста, госпитализирован ребенок

Автомобиль "Хонда", который двигался по развязке на Выдубичах в Киеве, вылетел с моста и упал вниз. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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"ДТП с пострадавшими в Киеве на Выдубичах: водитель "Хонда" с ребенком в салоне на мокрой дороге на развязке превысил скорость и упал вниз", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что и отец и ребенок пострадали в результате аварии и были госпитализированы медиками скорой помощи. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.