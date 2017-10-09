В поезде "Москва-Кишинев" на границе обнаружили футболки с символикой СССР и РФ (фото)

Вчера в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили запрещенные товары народного потребления, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что в ходе проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд в мешке для белья, который находился на третьей полке одного из пассажирских купе, обнаружил 19 футболок с символикой бывшего СССР и РФ.

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Владельцем скрытого товара оказался проводник этого поезда, 28-летний гражданин Молдовы.

Сейчас выявленные футболки изъяты установленным порядком. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.