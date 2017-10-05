Опубликовано фото и видео с места смертельного ДТП с автобусом Нацгвардии под Киевом

На Киевщине в результате столкновения двух автобусов погиб военный, 8 человек травмированы, они доставлены в больницу.

Как сообщает на своей странице в Facebook "Киев оперативный", дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром вблизи поселка Новые Петровцы под Киевом.

Читайте такжеВ Хмельницкой области в ДТП погибли трое людей: водитель совершал обгон и столкнулся с другим авто на встречной полосе (фото)

По предварительной информации, маршрутный автобус не поделил дорогу с военной колонной - въехал в автобус с военными. Также очевидцы происшествия информируют, что не обошлось без погибших.

Сейчас дорога полностью перекрыта. На месте работают спасатели, врачи, полицейские и следственно-оперативная группа. Весь транспорт направляют в объезд. Место происшествия охраняют военные.