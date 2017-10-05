На Киевщине в ДТП с автобусом Нацгвардии погиб военный, 8 человек пострадали

На Киевщине в результате столкновения двух автобусов погиб человек, 8 травмированы. Об этом сообщает ГУ НП в Киевской области на своей странице в Facebook.

ДТП произошло 5 октября около 7.00 часов в Вышгородском районе. Пассажирский автобус сообщением "Дымер - Киев" столкнулся со служебным автобусом Нацгвардии Украины, который двигался в колонне.

Читайте такжеСвидетели рассказали обстоятельства смертельного ДТП на ж/д переезде под Киевом

"В результате ДТП погиб военнослужащий, еще 7 военных и один пассажир общественного транспорта с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП. Будут назначены соответствующие экспертизы.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.