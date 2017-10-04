На границе с Россией пропали двое украинских пограничников

Двое сотрудников Госпогранслужбы Украины пропали накануне в Сумской области неподалеку границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вчера 2 офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка границы. Около 20:00 связь с ними прервалась. В настоящее время Государственная пограничная служба Украины разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их место нахождения", - говорится в сообщении.

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Отметим, что в российских СМИ появилась информация о задержании сотрудниками ФСБ двух якобы нарушителей границы. Как сообщают росСМИ, "нарушители границы представились военнослужащими Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины".

Сейчас сотрудники пограничной службы Украины проверяют эту информацию.

Как сообщал УНИАН, ранее на границе с Украиной убили российского пограничника. Вооруженные люди застрелили пограничника-кинолога в районе поселка Теткино, все нападавшие также погибли.