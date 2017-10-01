На границе с Украиной убили российского пограничника

В поселке Теткино Курской области РФ во время спецоперации погиб российских пограничник.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В ФСБ заявили, что официальный комментарий по происшествию могут дать во второй половине дня понедельника, 2 октября.

Российские СМИ пишут, что в районе поселка Теткино, через который проходит украинско-российская граница, проводилась операция «Нелегал». Пограничники проверяли сарай, внутри которого спрятались вооруженные люди.

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Это могли быть боевики из Сирии, которые через Украину пытались вернуться домой на Северный Кавказ. По данным СМИ, вооруженные люди застрелили пограничника-кинолога, все нападавшие также погибли.

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ заявила, что ФСБ заявила о задержании в Крыму двух россиян по подозрению в госизмене в пользу Украины задержала в оккупированном Симферополе двух россиян, которые якобы передавали спецслужбам информацию о деятельности Черноморского флота РФ. "Федеральной службой безопасности в Симферополе задержали граждан России Сухоносова Анну Станиславовну и Долгополова Дмитрия Александровича", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что задержанный мужчина - военнослужащий, его подразделение находится в Крыму.