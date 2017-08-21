"А знаешь, что твой дед сделал с моей бабушкой?": в Гданьске трое поляков избили украинца

В Гданьске трое поляков избили украинца из-за его национальности. Об очередном инциденте избиения украинца на национальной почве передает Польское радио, ссылаясь на Gazeta Wyborcza.

Когда первый из мужчин вошел в заведение питания, 24-летний сотрудник, гражданин Украины, сказал ему, что бар закрывается.

"Услышав иностранную речь, он вдруг начал спрашивать нашего коллегу: "откуда ты", - рассказал Руслан, владелец бара. "Когда тот сказал, что из Украины, то мужчина спросил: "А знаешь, что твой дед сделал с моей бабушкой?". "Затем он дважды толкнул сотрудника и ударил его в лицо. Далее они вышли из помещения и к избиению присоединились еще двое. Они били втроем одного", - добавил Руслан.

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Нападавших на мгновение смог остановить случайный человек, который применил в отношении агрессоров газ. Украинец успел спрятаться и закрыться в баре. Мужчины начали бить окна и пытались влезть внутрь через окно. И украинец уже вызвал охранников, а те сообщили в полицию.

На месте задержаны трое злоумышленников в возрасте от 21до 28 лет. Избитый украинец с ранениями руки и головы попал в больницу.

Агрессивно настроенные мужчины были навеселе. "Им предъявлено обвинение в избиении на национальной почве и причинении вреда здоровью", - сообщили в районной прокуратуре Гданьска.

За избиение на национальной почве мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Злоумышленники будут отвечать также за поврежденные окна.