В Киеве двое в масках отобрали у мужчины один миллион гривень

В Днепровском районе Киева двое в масках отобрали у мужчины один миллион гривень. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в городе Киеве.

Информация о нападении на киевлянина в дежурную часть столичной полиции поступила в 16:50. По вызову срочно выехали патрульные полиции и следственно-оперативные группы Деснянского и Днепровского управлений полиции.

"Потерпевший сообщил правоохранителям, что около 16:15 на перекрестке бульвара Перова и улицы Стальского, когда он остановился на светофоре, двое неизвестных в балаклавах разбили стекло в его автомобиле и забрали с пассажирского сиденья барсетку, а из багажника сумку, в которой находился один миллион гривен. После содеянного злоумышленники скрылись на темном автомобиле", - отметили в полиции.

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Потерпевший сначала направился в офис, а потом позвонил в полицию.

Из объяснения 30-летнего заявителя, он хотел приобрести автомобиль, и именно с этой целью имел с собой деньги.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают местных жителей – возможных свидетелей и очевидцев и разыскивают нападавших на предпринимателя. В городе введен соответствующий оперативный план.