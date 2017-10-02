В Кривом Роге пьяный мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе: 2 человека ранены

Полиция задержала мужчину, который в кафе в Кривом Роге открыл стрельбу по людям, в результате чего двое мужчин с травматическими ранениями тела оказались в городской больнице.

Как передает пресс-служба полиции Днепропетровской области, происшествие произошло на территории Терновского района г. Кривой Рог в ночь с 29 на 30 сентября.

Правоохранители установили, что в этот вечер злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У него возник конфликт с другими посетителями кафе. Как следствие, мужчина вытащил из кармана брюк сигнально-стартовый пистолет «Сталкер» и совершил в сторону граждан несколько выстрелов.

«Стрелком оказался 30-летний неработающий житель Софиевского района. Его вина подтверждается личным признанием, показаниями свидетелей и изъятым орудием преступления. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – говорится в сообщении.

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В полиции уточнили, что в действиях мужчины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 3-х до 7 лет.