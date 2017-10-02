Причиной смертельного пожара в хостеле в Запорожье мог стать включенный обогреватель (фото)

Одной из причин пожара в запорожском хостеле, где в ночь на 2 октября погибли пять человек, мог стать включенный обогреватель. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила пресс-секретарь управления ГосЧС Запорожской области Юлия Барышева.

"Люди оказались в огненной ловушке, поскольку на окнах номеров установлены металлические решетки, а вход в коридор усложнялся сильным задымлением. Пожарные через окна второго этажа по выдвижной лестнице спасли четырех человек, трех женщин и 8-летнюю девочку", – отметила она.

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По ее словам, из-за сильной задымленности пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.

"Причина пожара сейчас устанавливается, по факту происшествия соответствующие органы ведут расследование. Рассматривается несколько версий, одна из них – обогреватель", – отметила пресс-секретарь областного управления ГосЧС.

Она уточнила, что в результате происшествия погибли пять человек, еще четыре человека находятся в больнице (три женщины и 8-летний ребенок).

"Пожар произошел по ул. Жуковского в Александровском районе Запорожья. Горело двухэтажное кирпичное здание бывшего хлебозавода и шиферная крыша площадью 20 на 10. Также на втором этаже загорелись помещения общей площадью 100 кв. м", – говорится в сообщении.

По ее словам, до 2016 года здание не эксплуатировалось, потому что там находился бывший хлебозавод, который в 2011 году прекратил свою деятельность.

"Как удалось установить в ходе предварительного расследования, разрешительных документов на обустройство хостела у хозяев не обнаружено", – сказала она.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, с конца 2016 года на втором этаже начал свою деятельность хостел. Проверки соблюдения требований пожарной, техногенной безопасности и защиты в течение 2016-2017 годов не проводились, декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности в Главное управление не поступало, сообщает ГСЧС Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, этой ночью в Запорожье загорелся хостел: пять человек погибли.