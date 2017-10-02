Ночью в Запорожье загорелся хостел: пять человек погибли

Ночью в Запорожье в здании одного из хостелов произошел пожар, в результате которой погибли 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь в хостеле на улице Жуковского, 36 площадью 200 м. кв. вспыхнул на втором этаже здания около трех часов ночи.

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Пожар на площади 100 м. кв. удалось потушить в 04:15, его причины до сих пор выясняют.

"На месте пожара обнаружены тела 4 погибших человек. Подразделениями ГСЧС спасено 5 человек (из них ребенок 2009 г.н.), которых госпитализировали в больницы, 1 человек скончался в больнице", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошел масштабный пожар в Институте пищевых технологий. В кабине лифта спасатели обнаружили тело человека.