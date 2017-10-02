В Калиновке продолжается единичная детонация боеприпасов
Пиротехниками обследовано на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тыс. га территории.
На территории военного склада Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области продолжается единичная детонация боеприпасов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7:00 2 октября открытых очагов горения нет, наблюдается единичная детонация боеприпасов», - говорится в сообщении.
Пиротехники обследовали на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тыс. га территории, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов.
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К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 763 человек и 333 единицы техники.
Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов войсковой части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.
По состоянию на утро 1 октября, по данным ГСЧС, на территории военного склада открытых очагов горения не было, однако наблюдалась единичная детонация боеприпасов.