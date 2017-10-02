В Калиновке продолжается единичная детонация боеприпасов

На территории военного склада Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области продолжается единичная детонация боеприпасов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 2 октября открытых очагов горения нет, наблюдается единичная детонация боеприпасов», - говорится в сообщении.

Пиротехники обследовали на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тыс. га территории, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов.

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К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 763 человек и 333 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов войсковой части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.

По состоянию на утро 1 октября, по данным ГСЧС, на территории военного склада открытых очагов горения не было, однако наблюдалась единичная детонация боеприпасов.