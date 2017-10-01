В Одессе в столкновениях между сторонниками и противниками Саакашвили пострадал журналист-инвалид (фото)

В Одессе во время конфликта между сторонниками и противниками бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили пострадал журналист-инвалид.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 30 сентября полиция обеспечила общественный порядок во время массовых мероприятий на Приморском бульваре.

«Произошло два массовых мероприятия различной политической направленности. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, они прошли мирно, без существенных нарушений общественного порядка. Полиция помешала возникновению двух столкновений», - сообщили в главке

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Отмечается, что после завершения массовых мероприятий в Приморский отдел полиции обратился журналист - инвалид I группы с заявлением о полученных телесных повреждениях от участников одного из мероприятий. Предварительно указанное событие квалифицируется следователями Приморского отдела полиции по ч.1 ст. 171 (умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в центре Одессы на встречу с Саакашвили пришли его сторонники. Они собрались на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье. На площадь также прибыли противники Саакашвили, среди них - представители общественной организации «Автомайдан Одессы», которые на легковом автомобиле установили мощные аудиоколонки и включили музыку, которая значительно заглушала речи выступающих до прибытия Саакашвили. Оппоненты бросились к автомобилю, чтобы выключить музыку, под которую танцевали несколько человек в масках с изображением обезображенного лица Саакашвили. Однако полиция не допустила сторонников экс-председателя ОГА к автомобилю, окружив его плотным кольцом. Между оппонентами произошло несколько стычек.