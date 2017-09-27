Саакашвили о взрывах в Калиновке: очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили назвал взрывы на военных складах в Калиновке "подарком Путина".

"Очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко - взрывы в Виннице. Этим он говорит американцам: не стоит давать Украине оружие, они не смогут его обезопасить. Вопрос только в том, почему мы позволяем ему делать такие "подарки", - написал он в Facebook.

Напомним, что 26 сентября около 22:00 в подразделения ГосЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области. На тушение пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).