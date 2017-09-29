На месте падения военного самолета под Хмельницким продолжается поиск обломков (фото)

На месте падения учебно-тренировочного самолета на Хмельнитчине продолжаются поиски фрагментов и обломков, передает Depo.Хмельницкий.

"Журналистов не допускают и комментариев на месте ни командование, ни прокуратура не дают. Сейчас над местом трагедии летает квадрокоптер и прилетел еще какой-то самолет", - сообщили в эфире 112 канала.

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Прокомментировать ситуацию у командования ВС ВСУ обещают позже, а военная прокуратура обещает обнародовать детали и результаты следствия примерно через месяц.

Как сообщал УНИАН, прокуратура открыла уголовное производство относительно авиакатастрофы в Хмельницкой области по ст.416 Уголовного кодекса - нарушение правил полетов или подготовки к ним.

В Хмельницкой области близ села Берегели Красиловского района в результате падения учебно-военного самолета Л-39 погибли двое пилотов. Самолет упал на кукурузное поле.