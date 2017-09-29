В Николаеве полиция со стрельбой задержала пьяных военных, устроивших ДТП (фото, видео)

В Николаеве ранним утром в пятницу, 29 сентября, сотрудники патрульной полиции устроили погоню за микроавтобусом с пьяными военнослужащими и применили оружие, чтобы пресечь их сопротивление. Об этом пишет местное издание "Новости N".

Отмечается, что патрульные по громкоговорителю потребовали остановиться, на что водитель микроавтобуса не отреагировал, начав ускорение движения.

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"На улице Садовой беглец, выйдя на полосу встречного движения и едва не совершив столкновение с встречным транспортом, развернулся и поехал в сторону улицы Пушкинской, где свернул на ул. Наваринскую и поехал против направления одностороннего движения. После он свернул на ул. Адмирала Макарова, оттуда на ул. Никольскую, где, едва не сбив патрульного, свернул на ул. Потемкинскую. Там при повороте на ул. Артиллерийскую микроавтобус врезался в электроопору, зацепив ее, и был заблокирован патрульными автомобилями", - сказано в сообщении.

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В автомобиле находились 5 человек с явными признаками алкогольного опьянения. Они оказали сопротивление патрульным, пытались сбежать с места происшествия. Правоохранителям пришлось даже сделать предупредительный выстрел в воздух, так как было подозрение, что у мужчин есть оружие. В итоге все были задержаны.

"Все задержанные – военнослужащие одной из воинских частей г. Николаева. Все были пьяные, их передали военной полиции", - отмечается в сообщении.

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