В Хмельницкой области самолет упал в поле, пилот выжил (фото, видео)

19 сентября в 11:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что самолет Z-37 Cmelak, совершавший опрыскивания между селами Баглаи и Трительники Волочисского района Хмельницкой области, из-за неисправности упал на территорию поля с подсолнечником, сообщает ГСЧС.

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На место происшествия прибыли 4 человека личного состава 26-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники. Спасатели освободили пострадавшего из кабины самолета и передали его медикам. Мужчину с многочисленными травмами в удовлетворительном состоянии доставлен в Волочиской центральной районной больницы.

Кроме того, работники ГСЧС приняли меры по недопущению возгорания самолета.

Как сообщал УНИАН, в августе на Харьковщине трактор задавил немца, который интересовался украинской сельской жизнью.