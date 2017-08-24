Полиция задержала мужчину, причастного к убийству иностранца в Киеве (фото, видео)

Полиция задержала мужчину, причастного к убийству иностранца в Киеве. Сейчас он общается со следователями, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как рассказали в полиции, сообщение о стрельбе в Печерском районе правоохранители получили около полуночи.

«На месте следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Было сразу отработано место происшествия, были установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план «перехват», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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И уже через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали мужчину.

«При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Его задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства происшествия, устанавливаются возможные свидетели и мотивы убийства, а также другие лица, которые имели отношение к этому событию», - отметил Андрей Крищенко.

Следователи открыли два уголовных производства: по факту умышленного убийства - ст. 115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник бежал на автомобиле потерпевшего) - ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа неизвестные в центре Киева на улице Шота Руставели, 10, открыли огонь по мужчине, который в результате умер. Погибший оказался гражданином Израиля.