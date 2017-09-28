Все эвакуированные из-за взрывов под Винницей вернулись домой: восстановлены свет и газ

Люди, которые были эвакуированы из-за взрывов боеприпасов на складах вблизи Калиновки Винницкой области, вернулись в свои дома, завершено восстановление электроэнергии и газа.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкой ОГА, вечером 28 сентября все эвакуированные вернулись в дома, кроме больных, которые эвакуировались из Калиновской центральной районной больницы.

Отмечается, что в настоящее время в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в том числе 14 детей и 7 жителей Калиновского района и в КП «Казатинская ЦРБ» - 8 человек.

Без электроснабжения оставались частично Калиновка, полностью были отключены населенные пункты Лавровка, Павловка, Сосонка, Сальник, Мизяковские Хутора.

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В результате проведенных работ, все населенные пункты подключены, проводятся мероприятия по приведению работы электрических сетей к нормальной схеме.

По информации ОАО «Винницагаз» от газоснабжения было отключено 15 населенных пунктов, насчитывающих 13 тыс. 384 абонентов. Его восстановление начали сегодня после 14.00. Задействовано 140 специалистов аварийно-диспетчерских служб, служб подземных газопроводов и внутридомового газового оборудования, а также 25 единиц техники.

По данным Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, сегодня после обеда организована работа 41 блокпоста, где заняты 115 сотрудников полиции. В частности, закрыто движение воздушного транспорта в радиусе 50 км от центра Калиновки.

Сегодня же полностью возобновлено движение на автодороге М-21 Житомир - Могилев-Подольский. Однако съезд (поворот) с выше указанной автодороги в направлении с.Павловка и с.Медведка запрещен.

Также возобновлено движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосонка - Калиновка регионального филиала «Юго-Западная железная дорога».

Ситуация контролируется, заверили в ОГА.