В центре Киева вспыхнул серьезный пожар (видео)
20:15, 27 сентября 2017Происшествия
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Предварительно, в столице горит гаражный бокс вблизи ж/д вокзала.
В центре столицы, вблизи железнодорожного вокзала, вспыхнул пожар. Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный".
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"В центре Киева, вблизи ж/д вокзала, вспыхнул серьезный пожар. Предварительно, горит гаражный бокс на территории УГСО Киевской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают четыре пожарных расчета ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 26 сентября вечером вспыхнул пожар в недостроенном детском саду, во время которого прогремел взрыв.
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