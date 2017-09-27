В центре Киева вспыхнул серьезный пожар (видео)

В центре столицы, вблизи железнодорожного вокзала, вспыхнул пожар. Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный".

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"В центре Киева, вблизи ж/д вокзала, вспыхнул серьезный пожар. Предварительно, горит гаражный бокс на территории УГСО Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают четыре пожарных расчета ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 26 сентября вечером вспыхнул пожар в недостроенном детском саду, во время которого прогремел взрыв.