Территорию вокруг складов в Калиновке показали с высоты птичьего полета (видео)
17:33, 27 сентября 2017Происшествия
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С высоты показали трассы между Калиновкой, Павловкой и Сальником.
Как выглядит с высоты птичьего полета территория вокруг складов Калиновке
В Калиновке Винницкой области горит склад боеприпасов, который называют одним из крупнейших в стране.
Взрывы на нем начались в 22 часа 26 сентября. Журналисты засняли с высоты трассы между Калиновкой, Павловкой и Сальником. Как можно увидеть на видеозаписи, все дымит, но огня не видно.
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26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в тот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.
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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке