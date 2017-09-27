Территорию вокруг складов в Калиновке показали с высоты птичьего полета (видео)

В Калиновке Винницкой области горит склад боеприпасов, который называют одним из крупнейших в стране.

Взрывы на нем начались в 22 часа 26 сентября. Журналисты засняли с высоты трассы между Калиновкой, Павловкой и Сальником. Как можно увидеть на видеозаписи, все дымит, но огня не видно.

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26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в тот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.