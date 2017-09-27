Пожар в одесском детском лагере: суд арестовал имущество "Виктории"

Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство полицейского следователя и наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря «Виктория» на Даче Ковалевского, одно из которых сгорело в ночь с 15 на 16 сентября. Об этом сообщает "Думская".

Такое определение вынес судья Юрий Кушниренко. Общая площадь арестованных зданий — 4065,4 кв. м.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по части 2 ст. 270 УК Украины — «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей». Напомним, в этом деле два подозреваемых — директор лагеря Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Янчик.

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«Указанное имущество сохранило следы уголовного правонарушения, то есть является доказательством преступление… Следователь доказал, что существуют риски его перепланировки, изменения целевого назначения, повреждения или уничтожения, что в дальнейшем усложнит установление истины и проведение необходимых следственных действий», — говорится в определении.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 15 на 16 сентября в одесском детском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Полностью сгорел один из деревянных корпусов лагеря. В результате пожара погибли трое детей.