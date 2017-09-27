Столб пламени и дыма: опубликовано новое видео мощнейших взрывов на складе под Винницей

14:23, 27 сентября 2017
Происшествия
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Утром интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась.

Опубликовано новое видео взрывов боеприпасов на складе в городе Калиновка Винницкой области.

В начале ролика видно мощный взрыв, разлетающиеся части детонирующих снарядов и столб дыма.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
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